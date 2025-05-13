Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının çok konuşulan pozisyonu...
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtlarını yayınladı. TFF'nin yayınladığı kayıtlarda Trabzonspor - Galatasaray maçının çok konuşulan pozisyonu da yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtlarını yayınladı..
TFF'nin yayınladığı kayıtlarda Galatasaray ve Fenerbahçe maçları da yer aldı.
Fenerbahçe'nin Başakşehir deplasmanında oynadığı ve 4-1 kazandığı maçta Burak Pakkan'ın saha içinde inceleme yaptığı pozisyonun kayıtları ortaya çıktı.
Başakşehir - Fenerbahçe | Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon:
VAR: Burak, elle oynama nedeniyle penaltı için inceleme öneriyorum.
Burak Pakkan: Tamam.
VAR: Kaleye atılan şut ve temas noktası.
Burak Pakkan: Başka açı istiyorum.
Burak Pakkan: Hayır hayır. Açı iyi değil.
VAR: Dur bekle.
Burak Pakkan: Normal hızda oynat.
VAR: Normal hızda oynatıyorum.
Burak Pakkan: Kararıma bağlı kalacağım. Penaltı değil bu. Doğal pozisyon.
VAR: Sen kaldırıyorsun tamam.
Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında 2-0 kazandığı müsabakada Atilla Karaoğlan'ın saha içinde inceleme yaptığı pozisyonun kayıtları belli oldu.
İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının çok konuşulan pozisyonu...
VAR: Temas tam olarak çizgi üstünde
Hakem: Evet, evet