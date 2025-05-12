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Ziraat Türkiye Kupası final maçını hakemi belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.05.2025 11:35 Güncelleme: 12.05.2025 11:41
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Ziraat Türkiye Kupası final maçını hakemi belli oldu

Gaziantep Stadyumu'nda 14 Mayıs Çarşamba günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni Cihan Aydın yönetecek.

Gaziantep Stadyumu'nda 14 Mayıs Çarşamba günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni Cihan Aydın yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şöyle;

"Trabzonspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında oynanacak olan 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin hakemleri belli oldu.

Gaziantep Stadyumu'nda 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak."

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Ziraat Türkiye Kupası final maçını hakemi belli oldu Ziraat Türkiye Kupası final maçını hakemi belli oldu Ziraat Türkiye Kupası final maçını hakemi belli oldu
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