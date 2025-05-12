Barcelona La Liga’yı kazanmaya bir adım uzakta

Serie A'da lider Napoli evinde Genoa ile berabere kaldı. (AFP)



LİDER NAPOLİ PUAN KAYBETTİ

Serie A'da Napoli, sahasında Genoa ile 2-2 berabere kalarak 4 hafta sonra puan kaybetti.



Romelu Lukaku ve Giacomo Raspadori'nin golleri, Napoli'nin galibiyeti için yeterli olmadı. Genoa, Alex Meret'nin kendi kalesine ve Johan Vasquez'in golleriyle bir puanı almayı başardı.



Zirve takipçisi Inter ise deplasmanda Torino'yu 2-0'lık skorla geçti. Konuk ekipte milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 62. dakikada oyuna girdi.



Ligin 36. haftasında 78 puandaki Napoli'nin takipçisi Inter ile arasındaki fark bire düştü. Bir maçı eksik Atalanta, 68 puanla iki takımı izledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Juventus ve Lazio 64'er, bir maçı eksik Roma 63 ve Bologna 62 puan topladı.