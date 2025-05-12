7. Etnospor Kültür Festivali | Bilal Erdoğan detaylarını ve temasını açıkladı

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Tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Sayın basın mensupları hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. 7. Etnospor Kültür Festivali'nin basın toplantısını yapıyoruz. İnşallah kamuoyuna güçlü bir şekilde festivalimizin duyurusunu yapmak istiyoruz. Gerçekten her sene çok ciddi bir teveccühle gerçekleşiyor festivallerimiz, sizler aracılığıyla daha çok insana daha çok vatandaşımıza böyle güzel bir festivalin burada olacağını taşımak istiyoruz. Dünyanın spor birliği tarafından geleneksel sporların yaşatılması kültürlerin tanıtılması ve kadim değerlerin yeniden hatırlatılması amacıyla düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, bu yıl yedinci kez kapılarını 22-25 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda açacak.

"GELENEK TOPLUMUN BELLEĞİDİR"

Festivalimizin bu yılki temasını 2025 aile yılı olarak ilan edildiği için gelenek ailede başlar mottosuyla ilan ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki gelenek bir toplumun belleğidir. Bu belleğin taşıyıcısı da ailedir ve nesilden nesile kültürlerin, geleneklerin, adetlerin, değerlerin aktarılmasını konuştuğumuz zaman bu aktarmanın tamamen ailede gerçekleştiğini biliyoruz. Onun için aile adeta bir hafıza çekirdeği gibidir. Biliyorsunuz bazen toprak altında çekirdek içine hatıralar gömerler ki işte yüzyıllar sonra bulunsun geleceği bir anı kalsın ama bunu aile aslında yapar.

"ENTERESAN ÖRNEKLERİNİ GÖRÜYORUZ"

Tarihte bunun çok enteresan örneklerini de görüyoruz. Bizler geleceği şekillendirecek, çocuklarımızın oyunla, sporla, sanatla ve gelenekle büyümesini istiyoruz çünkü güçlü bir millet ancak köklerine sahip çıkarak yükselir. Köklerinden habersiz olan bir milletin geleceğe güvenle yürüyebileceğini konuşmak beyhudedir. Ne kadar geçmişinden ilham alırsa, ne kadar geçmişine dayanırsa yeni nesiller de geleceğe o kadar özgüvenli yürürler. Her yıl 100 binlerce hatta milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan festivalimiz bu yıl da ailelerin birlikte vakit geçirebileceği çocukların neşeyle geleneklerini keşfettiği gençlerin kendi kültürünü duyduğu aidiyeti derinleştirdiği bir zemin olacak ve festival alanımızdaki bütün etkinliklerin ücretsiz olacağını hatırlatmak istiyoruz. Festival alanımız ulaşım imkanları olarak Atatürk Havalimanı'ndan olması dolayısıyla çok rahat ulaşımı olan bir bölge.