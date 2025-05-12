7. Etnospor Kültür Festivali | Bilal Erdoğan detaylarını ve temasını açıkladı
Dünya Etnospor Birliği tarafından geleneksel sporlar ve kültürel mirasın yaşatılması amacıyla bu yıl 7.si düzenlenecek olan Etnospor Kültür Festivali’nin tanıtımı Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan tarafından yapıldı. Bilal Erdoğan, “Etnospor Kültür Festivali, bu yıl yedinci kez kapılarını 22-25 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda açacak.” dedi
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 22-25 Mayıs'ta düzenlenecek 7. Etnospor Kültür Festivali'nin öncesinde etkinliğin kamuoyu ile paylaşılması ve medyaya güçlü bir şekilde duyurulması amacıyla Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan tarafından tanıtım toplantısı düzenlendi. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali öncesi açıklamalarda bulundu.
Tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Sayın basın mensupları hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. 7. Etnospor Kültür Festivali'nin basın toplantısını yapıyoruz. İnşallah kamuoyuna güçlü bir şekilde festivalimizin duyurusunu yapmak istiyoruz. Gerçekten her sene çok ciddi bir teveccühle gerçekleşiyor festivallerimiz, sizler aracılığıyla daha çok insana daha çok vatandaşımıza böyle güzel bir festivalin burada olacağını taşımak istiyoruz. Dünyanın spor birliği tarafından geleneksel sporların yaşatılması kültürlerin tanıtılması ve kadim değerlerin yeniden hatırlatılması amacıyla düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, bu yıl yedinci kez kapılarını 22-25 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda açacak.
"GELENEK TOPLUMUN BELLEĞİDİR"
Festivalimizin bu yılki temasını 2025 aile yılı olarak ilan edildiği için gelenek ailede başlar mottosuyla ilan ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki gelenek bir toplumun belleğidir. Bu belleğin taşıyıcısı da ailedir ve nesilden nesile kültürlerin, geleneklerin, adetlerin, değerlerin aktarılmasını konuştuğumuz zaman bu aktarmanın tamamen ailede gerçekleştiğini biliyoruz. Onun için aile adeta bir hafıza çekirdeği gibidir. Biliyorsunuz bazen toprak altında çekirdek içine hatıralar gömerler ki işte yüzyıllar sonra bulunsun geleceği bir anı kalsın ama bunu aile aslında yapar.
"ENTERESAN ÖRNEKLERİNİ GÖRÜYORUZ"
Tarihte bunun çok enteresan örneklerini de görüyoruz. Bizler geleceği şekillendirecek, çocuklarımızın oyunla, sporla, sanatla ve gelenekle büyümesini istiyoruz çünkü güçlü bir millet ancak köklerine sahip çıkarak yükselir. Köklerinden habersiz olan bir milletin geleceğe güvenle yürüyebileceğini konuşmak beyhudedir. Ne kadar geçmişinden ilham alırsa, ne kadar geçmişine dayanırsa yeni nesiller de geleceğe o kadar özgüvenli yürürler. Her yıl 100 binlerce hatta milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan festivalimiz bu yıl da ailelerin birlikte vakit geçirebileceği çocukların neşeyle geleneklerini keşfettiği gençlerin kendi kültürünü duyduğu aidiyeti derinleştirdiği bir zemin olacak ve festival alanımızdaki bütün etkinliklerin ücretsiz olacağını hatırlatmak istiyoruz. Festival alanımız ulaşım imkanları olarak Atatürk Havalimanı'ndan olması dolayısıyla çok rahat ulaşımı olan bir bölge.
"HIZLI ERİŞİMİ SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"
Buna rağmen festival alanı içerisinde toplu ulaşım merkezlerinden çeşitli ring seferleri ile de buraya gelenlerin ulaşımını daha hızlı erişimini sağlamak için çalışacağız. 20 farklı ülkeden binin üzerinde sporcu sanatçı ve kültür insanının katılımıyla gerçekleşecek festivalimizde bu yıl çok sayıda misafir spor ve oyun ağırlayacak. Özbekistan, Gürcistan, Moldova, Kazakistan, Litvanya, Rusya, Belarus, İtalya ve Katar'da icra edilen çeşitli sporlar ve oyunlar ilk defa 7. Etnospor Kültür Festivali vesilesiyle katılımcılarla buluşacak. Ayrıca okçuluktan atlı ciride, yağlı güreşten mangalaya birçok geleneksel spor dalı ve oyunu ziyaretçilerimize buluşacak. Birkaç yıldır Azerbaycan'dan gelerek festivalimize çok ciddi renk katan Karabağ atları bu yılda izleyenlerle buluşacak."
"TÜM ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ"
Festivalde, geleneksel sporlar ve oyunların yanı sıra geleneksel sanatlar, gastronomi ve sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlenecek. Katılım sağlamak isteyenler bu etkinlere ücretsiz şekilde dahil olabilecekler.
"OYUN OYNAMAK HER ÇOCUĞUN HAKKIDIR"
Gazze'deki çocukları da unutmadık unutmuyoruz. İsrail'in Filistin topraklarında işlediği insanlığa karşı suçlar karşısında sessiz kalmayacağız. Sadece bir millete bir topluluga değil bütün insanlığa karşı işlenen suçlar olduğunu burada yine haykırmaya devam edeceğiz ve oynamak her çocuğun hakkıdır ilkesiyle bu alanda da bir parantez açmaya çalışacağız yine sayın Gençlik Spor Bakan Yardımcımız Safa Koçoğlu hanıma da kendisi bir hukukçu olduğu için de Gazze'deki olup bitenler vesilesiyle söz vermek isterim."
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