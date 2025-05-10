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Eskrimde Flöre Türkiye Şampiyonası başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 10.05.2025 15:32
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Eskrimde Flöre Türkiye Şampiyonası başladı

Eskrimde alt yaş gruplarında Flöre Türkiye Şampiyonası, Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı. Şampiyona, yarın (11 Mayıs Pazar) sona erecek.

Beşkaza Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerinde 500 sporcu katılıyor.

Türkiye Eskrim Federasyonu Abdurrahman Karataş,yaptığı açıklamada, eskrimin en küçük sporcularının piste çıktığını söyledi. Karataş, "Yıldız sporcuların son adımları. Buradan yetişen sporcularımız başarılarıyla inşallah milli takımda yer bulacaklar." dedi.

Abdurrahman Karataş, aynı zamanda Mersin'de epe branşında müsabakaların devam ettiğini belirtti.

Şampiyona, yarın sona erecek.

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