Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası Didim’de!

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Güllük Körfezi'nde Akademi Koyu'ndan başlayarak Panayır Adası'nı da içine alacak şekilde Haydar ve Yıldız koylarına kadar uzanan bölgede gerçekleştirilecek organizasyona 23 kulüpten 25 takım katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Kadir Sağlam, şunları kaydetti:

"Zıpkınla balık avı branşı federasyonumuzun temel branşları arasında yer almaktadır. Son yıllarda bu branşımızda uluslararası tarihi başarılara imza attık. Bu yıl da çok güçlü bir milli takım oluşturacağız. Milli takımımızın kadrosu da bu şampiyonada şekillenecek. Tüm paydaşlarımızın katılımıyla branşımızın her anlamda uluslararası standartlarda faaliyet ortamına kavuşması için çalışıyoruz. Yakın zamanda bu amaçla katılımın yüksek olduğu bir çalıştay gerçekleştirdik. Bu sporumuzun geleceğiyle ilgili önemli kararlar aldık. Zıpkınla balık avı branşımız aslında deniz hayatına bilinçli yaklaşmak, deniz ürünlerinin tüketiminde kesinlikle ölçülü olmak, balıkların tanınması, av mevsimine ve balık türlerinin yaşamına saygıyı ön planda tutmayı ve bu farkındalığı topluma yaymayı amaç edinmiştir. Bu açıdan da sürdürülebilir bir deniz habitatını savunan faaliyetleri içermektedir."