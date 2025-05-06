Arsenal’dan ayrılacak olan Jorginho Brezilya’ya dönüyor

Jorginho, Arsenal kariyerinin sonuna geldi. 33 yaşındaki orta saha, 30 Haziran 2025'te sona erecek sözleşmesinin ardından yeni takımına imza atmaya hazırlanıyor.

BREZİLYA YOLCUSU

İtalyan takımlarının altyapısında yetişen ve İtalya Milli Takımı forması giyen Jorginho, doğduğu ülkeye dönecek. Jorginho'nun yeni adresi Brezilya oldu.

FLAMENGO'YA İMZA ATIYOR!

Fabrizio Romano'nun haberine göre Jorginho, bedelsiz şekilde Flamengo'ya sponsor oluyor. Deneyimli orta saha için ocak ayında gündeme gelen anlaşma, haziran ayında Arsenal'dan ayrılmasıyla resmiyete taşınacak.