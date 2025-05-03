03 Mayıs 2025, Cumartesi
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Samsunspor'un konuğu Eyüpspor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 03.05.2025 10:43
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Samsunspor’un konuğu Eyüpspor!

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın (4 Mayıs Pazar) sahasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynayan karşılaşmayı, ikas Eyüpspor 3-0 kazanmıştı.

Samsun Yeni 19 Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Samsunspor, haftaya 54 puanla 3. sırada girdi.

Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Samsun ekibi, ikas Eyüpspor'u yenerek ligdeki konumu korumak istiyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynayan karşılaşmayı, ikas Eyüpspor 3-0 kazanmıştı.

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