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Fatih Terim'in takımı Al Fateh 16 dakikada 3 gol yiyerek mağlup oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.05.2025 09:59 Güncelleme: 02.05.2025 10:00
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Fatih Terim’in takımı Al Fateh 16 dakikada 3 gol yiyerek mağlup oldu

Suudi Arabistan Pro Lig’in 30. haftasında Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, deplasmanda Al Fateh’e 3-1 mağlup oldu. Mücadelede ilk 16 dakikada 4 gol atılırken Podence 90+2’de kırmızı kart gördü.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 30. haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, deplasmanda Al Fateh'e 3-1 yenildi.

16 DAKİKADA 4 GOL

Al Fateh Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi takım, 2. dakikada Matias Vargas, 4. dakikada Sofiane Bendebka ve 16. dakikada Mourad Batna'nın golleriyle galip geldi.

Al Shabab'ın golünü 13. dakikada Cristian Guanca attı. Konuk ekipte Daniel Podence, 90+2. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Ligde 9 hafta sonra kaybeden Al Shabab, 51 puanla 6. sırada yer aldı. Son 4 haftada üçüncü galibiyetini alan Al Fateh ise 33 puanla 11. sıraya yükseldi.

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Fatih Terim’in takımı Al Fateh 16 dakikada 3 gol yiyerek mağlup oldu Fatih Terim’in takımı Al Fateh 16 dakikada 3 gol yiyerek mağlup oldu Fatih Terim’in takımı Al Fateh 16 dakikada 3 gol yiyerek mağlup oldu
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