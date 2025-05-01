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Antalya genç güreşçileri ağırlayacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.05.2025 10:26
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Antalya genç güreşçileri ağırlayacak

Antalya, 2-8 Mayıs tarihlerinde dünyanın dört bir yanından genç güreşçileri ağırlayacak. Türkiye Güreş Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvalara yaklaşık 1200 sporcu katılacak. Antalya'daki uluslararası güreş müsabakaları, Daima Biz Hotel Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Uluslararası 17 Yaş Altı Zafer Kupası ve 20 Yaş Altı Şampiyonlar Turnuvası, Kemer ilçesinde yapılacak.

Bu yıl 27'ncisi düzenlenecek Zafer Kupası'nda heyecan yarın başlayacak. Geleneksel hale gelen organizasyon, üç gün sürecek.

Genç şampiyonların Antalya'daki mücadelesi, 6-8 Mayıs tarihlerinde yapılacak 20 Yaş Altı Şampiyonlar Turnuvası ile devam edecek.

Türkiye Güreş Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvalara yaklaşık 1200 sporcu katılacak. Antalya'daki uluslararası güreş müsabakaları, Daima Biz Hotel Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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