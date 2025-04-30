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Krzysztof Piatek'in cezası 1 maça indirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 30.04.2025 11:58
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Krzysztof Piatek’in cezası 1 maça indirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç ceza alan Krzysztof Piatek'in cezasını 1 maça indirdi.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Polonyalı futbolcuya verilen 39 bin liralık para cezasının da oy çokluğuyla kaldırılmasına hükmetti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanan müsabakada forma giyemeyen Piatek, Tahkim Kurulunun kararının ardından Atakaş Hatayspor deplasmanında oynayabilecek.

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Krzysztof Piatek’in cezası 1 maça indirildi Krzysztof Piatek’in cezası 1 maça indirildi Krzysztof Piatek’in cezası 1 maça indirildi
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