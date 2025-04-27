Kerem Aktürkoğlu sahne aldı Benfica 6 attı
Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında Benfica, sahasında AVS'yi 6-0 yendi. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında Benfica, sahasında AVS'yi 6-0 yendi.
Işık Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 6. dakikada Portekizli savunmacı Tomas Araujo'nun golüyle öne geçti. 23. dakikada Yunan santrfor Vangelis Pavlidis skoru 2-0 yaparken, sadece 3 dakika sonra İsviçreli kanat oyuncusu Zeki Amdouni farkı üçe çıkardı.
Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 40. dakikada takımının 4. golünü kaydetti ve ilk yarı 4-0 sona erdi.
İkinci yarıda ise tecrübeli İtalyan santrfor Andrea Belotti, 70. dakikada Kerem'in asistinde fileleri havalandırarak 5. golü attı. Arjantinli stoper Nicolas Otamendi ise 82. dakikada skoru 6-0'a getirdi.
Bu galibiyetle 75 puana ulaşan Benfica, bir maç eksiği bulunan Sporting Lizbon'un 3 puan önünde lider durumdayken AVS ise 24 puanla 16. sırada yer alıyor.
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