Kerem Aktürkoğlu sahne aldı Benfica 6 attı

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İkinci yarıda ise tecrübeli İtalyan santrfor Andrea Belotti, 70. dakikada Kerem'in asistinde fileleri havalandırarak 5. golü attı. Arjantinli stoper Nicolas Otamendi ise 82. dakikada skoru 6-0'a getirdi.

Bu galibiyetle 75 puana ulaşan Benfica, bir maç eksiği bulunan Sporting Lizbon'un 3 puan önünde lider durumdayken AVS ise 24 puanla 16. sırada yer alıyor.