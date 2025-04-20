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16 yıllık hasretin ardından Kocaelispor taraftarı sokaklara döküldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 20.04.2025 05:43 Güncelleme: 20.04.2025 06:11
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16 yıllık hasretin ardından Kocaelispor taraftarı sokaklara döküldü

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Boluspor’un Fatih Karagümrük’ü 1-0 yenmesiyle Kocaelispor Trendyol Süper Ligi'ne yükseldi. 16 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselmenin sevincini yaşayan Kocaelispor taraftarı, sokaklara çıkarak kutlama gerçekleştirdi.

Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan Fatih Karagümrük-Boluspor maçının 1-0 sona ermesinin ardından Kocaelispor'un Trendyol Süper Lig'e yükselmesi kesinleşti. Maçın bitiş düdüğü ile Kocaelisporlu taraftarlar sokaklara döküldü. Ellerinde bayraklarla kutlama yapan taraftarlar, meşaleler yaktı. Taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş yayınladığı mesajda, "1. Lig'de 2024-2025 sezonunu bitime 4 hafta kala garantileyerek Süper Lig'e yükselme başarısını gösteren Kocaelispor'u tebrik ediyor, başta Başkan Recep Durul olmak üzere yönetim kurulu, teknik ekip ile futbolcu kardeşlerimize, taraftarlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise alana cep telefonu ile bağlanarak taraftarlara seslendi. Büyükakın, "Bu başarı Kocaelispor'a inanların başarısı. Hepinizi yürekten kutluyorum. Bu şampiyonluk tüm kente armağan olsun. İnşallah çok daha büyük başarılara imza atacağız. Bu gece gönlünüzce eğlenin. Şampiyonluk hayırlı olsun. Hasret bitti" diye konuştu.

Kocaelispor Süper Lige yükseldiKocaelispor Süper Lige yükseldi KOCAELİSPOR SÜPER LİG'E YÜKSELDİ

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16 yıllık hasretin ardından Kocaelispor taraftarı sokaklara döküldü 16 yıllık hasretin ardından Kocaelispor taraftarı sokaklara döküldü 16 yıllık hasretin ardından Kocaelispor taraftarı sokaklara döküldü
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