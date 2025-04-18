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Türkiye Kupası final maçının şehri mi değişiyor? Açıklama geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.04.2025 13:24
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Türkiye Kupası final maçının şehri mi değişiyor? Açıklama geldi

Sosyal medyada Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir'de oynanamasının uygun görülmediği iddiaları sonrası Eskişehir Valiliği bir açıklama yayınladı. Valilikten yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası final maçının 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacağını duyurmuştu. Bugün bazı medya organlarında Eskişehir Valiliği'nin güvenlik gerekçesiyle finalin Eskişehir'de oynanmasını uygun görmediği yönünde haberler yayımlandı.

Eskişehir Valiliği yetkilileri, bu bilginin yanlış olduğunu ve sosyal medyada yayılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

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Türkiye Kupası final maçının şehri mi değişiyor? Açıklama geldi Türkiye Kupası final maçının şehri mi değişiyor? Açıklama geldi Türkiye Kupası final maçının şehri mi değişiyor? Açıklama geldi
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