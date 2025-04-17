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Ersun Yanal'a 1 hafta arayla ikinci acı haber!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 17.04.2025 10:22
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Ersun Yanal’a 1 hafta arayla ikinci acı haber!

Geçtiğimiz hafta annesi Bahriye Yanal'ı kaybeden teknik direktör Ersun Yanal'ın babası Ural Yanal, Denizli'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir süredir kentteki özel bir hastanede tedavi gören Yanal (86), yaşam mücadelesini kaybetti.

Ural Yanal'ın naaşının yarın Pamukkale ilçesindeki Asri Mezarlık Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Yanal'ın annesi Bahriye Yanal (84), 9 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.

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