Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan Ramazan Bayramı mesajı

Galatasaray Kulübü tarafından yayımlanan mesajda, "Ramazan Bayramı'nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, "Ramazan Bayramı'mızı en içten dileklerimizle kutlar; ülkemize ve camiamıza sağlık, huzur, birlik ve beraberlik içinde yaşayacağımız nice mutlu bayramlar dileriz." denildi.Beşiktaş Kulübünün yayımladığı mesajda ise, "Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram dileriz. Ramazan Bayramınız kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.