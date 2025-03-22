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Kaan Ayhan, Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 22.03.2025 13:30
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Kaan Ayhan, Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, 'Macaristan ile yapılan ilk maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan'ın tedavisinin rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceği tespit edildiğinden, milli futbolcumuz aday kadrodan çıkarıldı' ifadelerine yer verildi.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında yarın Macaristan ile karşı karşıya gelecek A Milli Takımın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Macaristan ile yapılan ilk maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan'ın tedavisinin rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceği tespit edildiğinden, milli futbolcumuz aday kadrodan çıkarıldı" ifadelerine yer verildi.
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