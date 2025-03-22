Fenerbahçeli Oğuz Aydın Avrupalı devleri peşine taktı
A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde kazandığı 3-1'lik Macaristan mücadelesinde iki asist yapan Oğuz Aydın karşılaşmaya damgasını vurdu. Oğuz, gösterdiği performansla statta kendisini canlı olarak izleyen Avrupa devlerinin temsilcilerinden tam not aldı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında konuk ettiği Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmek adına rövanş öncesinde avantaj yakaladı. Mücadeleye 11'de başlayan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Oğuz Aydın, Macaristan'a karşı çok iyi bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe'nin yetenekli oyuncusu, Ay-Yıldızlı ekipteki ilk resmi maçında 2 asiste imzasını attı.
KULÜPLERİ MEST ETTİ
24 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı 72 dakikada içerisinde kendisini izlemek için stadyuma gelen kulüpleri mest etti.
AJAX REDDEDİLMİŞTİ
Yaz başında 6 milyon euroya Alanyaspor'dan alınan 24 yaşındaki futbolcuyu daha önce Ajax istemiş ancak teklif reddedilmişti.
AVRUPA'DAN 3 DEV TALİP
Başarılı kanat oyuncusunu şimdi ise La Liga ekiplerinden Villarreal, İtalyan devi Lazio ve Fransa Ligue 1 kulübü Marsilya takip ediyor.
TRİBÜNDEN CANLI İZLEDİLER
Bu üç takımın da RAMS Park'ta canlı olarak izledikleri Oğuz'a hayran kaldığı ve tam not verdiği öğrenildi.
BONSERVİSİ EN AZ 20 MİLYON EURO
Durumdan çok memnun olan Fenerbahçe yönetimi, yükselen form grafiği ile adından söz ettiren Oğuz Aydın için minimum 20 milyon euroluk bonservis bedeli belirledi.
AŞAĞISINA SATILMAYACAK
Sarı-lacivertli yönetim, Oğuz için bu rakamın altına gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacak.
BU SEZON 19 MAÇA ÇIKTI
1.83 boyundaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıktı ve 1211 dakika sahada kaldı.
5 GOL 6 ASİSTLİK PERFORMANS
Oğuz Aydın, süre aldığı dakikalar içerisinde 5 gol 6 asistlik performans ortaya koydu.
6 MİLYON EUROYA ALINDI
Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'dan 6 milyon euro karşılığında transfer etti.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Transfermarkt verilerine göre, sarı-lacivertlilerle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Oğuz'un 8 milyon euro güncel piyasa değeri bulunuyor.
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