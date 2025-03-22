Fenerbahçeli Oğuz Aydın Avrupalı devleri peşine taktı

TRİBÜNDEN CANLI İZLEDİLER

Bu üç takımın da RAMS Park'ta canlı olarak izledikleri Oğuz'a hayran kaldığı ve tam not verdiği öğrenildi.

BONSERVİSİ EN AZ 20 MİLYON EURO

Durumdan çok memnun olan Fenerbahçe yönetimi, yükselen form grafiği ile adından söz ettiren Oğuz Aydın için minimum 20 milyon euroluk bonservis bedeli belirledi.