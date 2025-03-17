İsmail Kartal’dan Galatasaray - Fenerbahçe yarışı için flaş açıklama

İran Ekibi Persepolis'in teknik direktörlüğünü yapan İsmail Kartal, çarpıcı açıklamalar yaptı. Başarılı teknik adam, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçen şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuştu.

TRT Spor'a konuşan İsmail Kartal şu ifadeleri kullandı : "Şampiyon olur muyuz olmaz mıyız bilmiyorum ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 2 ay oldu geleli, daha Tahran'a bir kere inmedim. Ekibimle beraber sürekli çalışıyoruz, otel-tesis arası gidip geliyoruz."

"HAK EDEN KAZANSIN"

"Türkiye'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Kartal, "Hak eden kazansın diyorum." sözlerini sarf etti.

SERDAR DURSUN SÖZLERİ!

Serdar Dursun'la ilgili de konuşan deneyimli teknik adam, "Serdar Dursun inandığım bir oyuncu. Ona 'oynayacağın bir takıma gel' dedim o da kabul etti. Taraftar da onu çok sevdi." diye konuştu.

"OYUNCULAR TEŞEKKÜR EDİYOR"

İsmail Kartal ayrıca, "Oyuncular antrenmanlarımızı çok beğeniyorlar, teşekkür ediyorlar. İki aydır Tahran'a bir kere inmedim. Ekibimle beraber sürekli çalışıyoruz. Otelden tesislere, tesislerden otele gidiyoruz." ifadelerini kullandı.