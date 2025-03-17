17 Mart 2025, Pazartesi
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Bursaspor'da Batalla dönemi resmen sona erdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 17.03.2025 19:01
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Bursaspor’da Batalla dönemi resmen sona erdi!

Nesine 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdı. Ayrılık, kulübün resmi hesaplarından duyuruldu.

Bursaspor'da Pablo Martin Batalla dönemi resmen bitti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Pablo Martin Batalla ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Sayın Batalla'ya kulübümüze sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Verdiğin hizmetler için teşekkür ederim Pablo, bundan sonra da bu şehrin çocuklarının Bursasporlu olması için bizimle beraber misyonun devam ediyor, gracias amigo" ifadesini kullandı.

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Bursaspor’da Batalla dönemi resmen sona erdi! Bursaspor’da Batalla dönemi resmen sona erdi! Bursaspor’da Batalla dönemi resmen sona erdi!

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