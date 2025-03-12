Derbi tarihleri belli oldu! İşte Süper Lig'de 29. ve 30. hafta programı
Süper Lig'in 29. ve 30. haftalarında oynanacak iki derbinin tarihi belli oldu. 29. haftadaki Beşiktaş - Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. 30. haftadaki Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ise 6 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 29. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi, 30. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ise 6 Nisan Pazar günü oynanacak.
Süper Lig'in 29 ve 30. hafta programı şöyle:
29. HAFTA:
28 Mart Cuma:
16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)
29 Mart Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)
20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
31 Mart Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
30. HAFTA:
4 Nisan Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor (Yeni Adana)
5 Nisan Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor (Çaykur Didi)
16.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
6 Nisan Pazar:
13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK (Gain Park)
16.00 Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor (Mersin)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
7 Nisan Pazartesi:
20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
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