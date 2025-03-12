12 Mart 2025, Çarşamba
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Derbi tarihleri belli oldu! İşte Süper Lig'de 29. ve 30. hafta programı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.03.2025 15:48 Güncelleme: 12.03.2025 16:16
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Derbi tarihleri belli oldu! İşte Süper Lig’de 29. ve 30. hafta programı

Süper Lig'in 29. ve 30. haftalarında oynanacak iki derbinin tarihi belli oldu. 29. haftadaki Beşiktaş - Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. 30. haftadaki Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ise 6 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 29. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi, 30. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ise 6 Nisan Pazar günü oynanacak.

TFF Süper Lig'de 29. haftanın maç programını açıkladıTFF Süper Lig'de 29. haftanın maç programını açıkladı

Süper Lig'in 29 ve 30. hafta programı şöyle:

29. HAFTA:

28 Mart Cuma:

16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)

29 Mart Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)

20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

31 Mart Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

TFF Süper Lig'de 30. haftanın maç programını açıkladıTFF Süper Lig'de 30. haftanın maç programını açıkladı

30. HAFTA:

4 Nisan Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor (Yeni Adana)

5 Nisan Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor (Çaykur Didi)

16.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

6 Nisan Pazar:

13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK (Gain Park)

16.00 Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor (Mersin)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

7 Nisan Pazartesi:

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

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Derbi tarihleri belli oldu! İşte Süper Lig’de 29. ve 30. hafta programı Derbi tarihleri belli oldu! İşte Süper Lig’de 29. ve 30. hafta programı Derbi tarihleri belli oldu! İşte Süper Lig’de 29. ve 30. hafta programı
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