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Dünya devleri Arda Güler'i istiyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.03.2025 09:07
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Dünya devleri Arda Güler’i istiyor!

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler; son dönemde şans bulmakta zorlanırken, hakkındaki transfer iddiaları da günden güne artarak devam ediyor. İstediği forma şansını bulamayan ve takımdan ayrılmayı düşünen Arda Güler için dünya devleri İspanyol devinin kapısına dayandı.

Bu sezona daha fazla süre alma umuduyla başlayan Arda Güler'in hesabı Carlo Ancelotti ile uyuşmadı. Milli yıldızımız için dünya çapında ekipler Madrid'in kapısına dayandı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

DÜNYA DEVLERİ ARDA'YI İSTİYOR

Daha önce Fichajes'te yer alan habere göre; Bayern Münih, 10 numaraya daha önce Florian Wirtz'i transfer etmek isterken oyuncunun Manchester City'e transfer olmak istemesinden dolayı Arda Güler'i gündemine aldığı duyurulmuştu.

Fussball News'in haberine göre ise milli yıldız için Leverkusen ve Frankfurt'un devreye girdiği iddia edildi.

Arda'nın gelecek sezon İtalya Serie A'da AC Milan ya da Inter Milan gibi büyük bir kulüpte forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Fotoğraf: AFPFotoğraf: AFP

OLASI TRANSFERDE F.BAHÇE'NİN KASASI DOLACAK

Öte yandan Arda Güler'in 50 milyon euroluk olası transferi durumunda Fenerbahçe'nin kasasına da 10 milyon euro girecek. Sarı lacivertli ekibin olası satıştan yüzde 20 payı bulunuyor.

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Dünya devleri Arda Güler’i istiyor! Dünya devleri Arda Güler’i istiyor! Dünya devleri Arda Güler’i istiyor!
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