Dünya devleri Arda Güler’i istiyor!

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DÜNYA DEVLERİ ARDA'YI İSTİYOR

Daha önce Fichajes'te yer alan habere göre; Bayern Münih, 10 numaraya daha önce Florian Wirtz'i transfer etmek isterken oyuncunun Manchester City'e transfer olmak istemesinden dolayı Arda Güler'i gündemine aldığı duyurulmuştu.

Fussball News'in haberine göre ise milli yıldız için Leverkusen ve Frankfurt'un devreye girdiği iddia edildi.

Arda'nın gelecek sezon İtalya Serie A'da AC Milan ya da Inter Milan gibi büyük bir kulüpte forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.