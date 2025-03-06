ZTK kurasında erken final! Eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek (AA)

İŞTE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor-Bodrumspor / Beşiktaş-Göztepe

Konyaspor-İskenderun / Fenerbahçe-Galatasaray

Kurada, grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 8 takım yer aldı (A Haber)

MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU



Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ MAÇINDAN HEMEN SONRA...

Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanına konuk olduktan sonra hafta içi Fenerbahçe ile Kadıköy'de kupa maçına çıkacak.