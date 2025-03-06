ZTK kurasında erken final! Eşleşmeler belli oldu
Turkuvaz Medya'nın güçlü desteğiyle 7'den 70'e tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyen Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) kura heyecanı yaşandı. 4 büyüklerin yer aldığı çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Kupada dev bir derbi eşleşmesi gerçekleşirken Fenerbahçe ile Galatasaray çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Trabzonspor-Bodrumspor
Konyaspor-İskenderun
Fenerbahçe-Galatasaray
Beşiktaş-Göztepe
İŞTE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Trabzonspor-Bodrumspor / Beşiktaş-Göztepe
Konyaspor-İskenderun / Fenerbahçe-Galatasaray
MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU
Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.
BEŞİKTAŞ MAÇINDAN HEMEN SONRA...
Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanına konuk olduktan sonra hafta içi Fenerbahçe ile Kadıköy'de kupa maçına çıkacak.
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