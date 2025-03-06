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ZTK kurasında erken final! Eşleşmeler belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.03.2025 10:05 Güncelleme: 06.03.2025 15:39
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ZTK kurasında erken final! Eşleşmeler belli oldu

Turkuvaz Medya'nın güçlü desteğiyle 7'den 70'e tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyen Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) kura heyecanı yaşandı. 4 büyüklerin yer aldığı çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Kupada dev bir derbi eşleşmesi gerçekleşirken Fenerbahçe ile Galatasaray çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor-Bodrumspor

Konyaspor-İskenderun

Fenerbahçe-Galatasaray

Beşiktaş-Göztepe

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek (AA)Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek (AA)

İŞTE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor-Bodrumspor / Beşiktaş-Göztepe

Konyaspor-İskenderun / Fenerbahçe-Galatasaray

Kurada, grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 8 takım yer aldı (A Haber)Kurada, grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 8 takım yer aldı (A Haber)

MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

ZTK KURASINDA EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ MAÇINDAN HEMEN SONRA...

Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanına konuk olduktan sonra hafta içi Fenerbahçe ile Kadıköy'de kupa maçına çıkacak.

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ZTK kurasında erken final! Eşleşmeler belli oldu ZTK kurasında erken final! Eşleşmeler belli oldu ZTK kurasında erken final! Eşleşmeler belli oldu
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