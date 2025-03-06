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Ziraat Türkiye Kupası'nda kura zamanı! Çeyrek finalde derbi heyecanı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.03.2025 10:05 Güncelleme: 06.03.2025 10:23
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Ziraat Türkiye Kupası’nda kura zamanı! Çeyrek finalde derbi heyecanı

Turkuvaz Medya'nın güçlü desteğiyle 7'den 70'e tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyen Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) kura heyecanı geldi çattı. 4 büyüklerin yer aldığı çeyrek ve yarı final kuraları bugün saat 14.30'da çekilecek. Kura çekilişi A Spor'dan canlı olarak izlenecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 14.30'da çekilecek kurada, grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 8 takım yer alacak.

Kurada, grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 8 takım yer alacak (A Haber)Kurada, grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 8 takım yer alacak (A Haber)

Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı olacak. Bu takımlar, grup ikincileri İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK ile eşleşecek.

Galatasaray'ın rakibi 3 büyüklerden biri olacak ( A Haber)Galatasaray'ın rakibi 3 büyüklerden biri olacak ( A Haber)

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

Galatasaray, grubundan lider çıkan Konyaspor ile eşleşemeyecek ve sarı kırmızılılar 3 büyük takımdan biriyle deplasmanda oynayacak.

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Ziraat Türkiye Kupası’nda kura zamanı! Çeyrek finalde derbi heyecanı Ziraat Türkiye Kupası’nda kura zamanı! Çeyrek finalde derbi heyecanı Ziraat Türkiye Kupası’nda kura zamanı! Çeyrek finalde derbi heyecanı
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