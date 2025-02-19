Ankaragücü'nün taraftar grupları birbirine girmişti: 11 kişi adliyeye sevk edildi
Bolu'da mola verdikleri esnada Ankaragücü takımının iki farklı taraftar grubu arasında çıkan ve 7 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.
Olay, 17 Şubat tarihinde saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu üzerinde Bolu Highway AVM'nin otoparkında meydana geldi.
ANKARAGÜCÜ TARAFTAR GRUPLARI BİRBİRİNE GİRDİ
Edinilen bilgiye göre, Sakaryaspor ile oynayacakları maç için Ankaragücü'nün 'Gecekondu' isimli ve 'Bekarevi Çocukları' isimli taraftar grupları mola verdikleri Highway'de karşılaştı.
SATIR, SOPA VE BIÇAKLI KAVGA
Ankaragücü taraftarlarının kendi arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine satır, sopa, bıçak ve taşlarla saldırdı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavgada 1'i ağır 7 taraftar yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan taraftarlar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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