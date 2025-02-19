19 Şubat 2025, Çarşamba
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Ankaragücü'nün taraftar grupları birbirine girmişti: 11 kişi adliyeye sevk edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.02.2025 14:10
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Ankaragücü’nün taraftar grupları birbirine girmişti: 11 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu'da mola verdikleri esnada Ankaragücü takımının iki farklı taraftar grubu arasında çıkan ve 7 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, 17 Şubat tarihinde saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu üzerinde Bolu Highway AVM'nin otoparkında meydana geldi.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

ANKARAGÜCÜ TARAFTAR GRUPLARI BİRBİRİNE GİRDİ

Edinilen bilgiye göre, Sakaryaspor ile oynayacakları maç için Ankaragücü'nün 'Gecekondu' isimli ve 'Bekarevi Çocukları' isimli taraftar grupları mola verdikleri Highway'de karşılaştı.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

SATIR, SOPA VE BIÇAKLI KAVGA

Ankaragücü taraftarlarının kendi arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine satır, sopa, bıçak ve taşlarla saldırdı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavgada 1'i ağır 7 taraftar yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan taraftarlar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

11 TARAFTAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yürütülen incelemede yaralama olayını gerçekleştirdiği belirlenen 11 taraftar gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Ankaragücü’nün taraftar grupları birbirine girmişti: 11 kişi adliyeye sevk edildi Ankaragücü’nün taraftar grupları birbirine girmişti: 11 kişi adliyeye sevk edildi Ankaragücü’nün taraftar grupları birbirine girmişti: 11 kişi adliyeye sevk edildi

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