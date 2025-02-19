Ankaragücü’nün taraftar grupları birbirine girmişti: 11 kişi adliyeye sevk edildi

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ANKARAGÜCÜ TARAFTAR GRUPLARI BİRBİRİNE GİRDİ

Edinilen bilgiye göre, Sakaryaspor ile oynayacakları maç için Ankaragücü'nün 'Gecekondu' isimli ve 'Bekarevi Çocukları' isimli taraftar grupları mola verdikleri Highway'de karşılaştı.