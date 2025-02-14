İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin hakemi! Cihan Aydın düdük çalacak

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta oynanacak olan karşılaşmalara hakem atamaları gerçekleştirildi.

Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.

TFF bu hafta maçları yönetecek hakemleri açıkladı (ahaber.com.tr)