14 Şubat 2025, Cuma
Haberler Spor Haberleri İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin hakemi! Cihan Aydın düdük çalacak

İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin hakemi! Cihan Aydın düdük çalacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.02.2025 11:35 Güncelleme: 14.02.2025 11:45
ABONE OL
İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin hakemi! Cihan Aydın düdük çalacak

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlar için hakem atamaları yapıldı. Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın olarak belirlendi.

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta oynanacak olan karşılaşmalara hakem atamaları gerçekleştirildi.

Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.

TFF bu hafta maçları yönetecek hakemleri açıkladı (ahaber.com.tr)TFF bu hafta maçları yönetecek hakemleri açıkladı (ahaber.com.tr)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin hakemi! Cihan Aydın düdük çalacak İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin hakemi! Cihan Aydın düdük çalacak İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin hakemi! Cihan Aydın düdük çalacak
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör