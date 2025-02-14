İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin hakemi! Cihan Aydın düdük çalacak
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlar için hakem atamaları yapıldı. Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın olarak belirlendi.
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta oynanacak olan karşılaşmalara hakem atamaları gerçekleştirildi.
Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.