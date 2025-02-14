Fenerbahçe Beko-Galatasaray maçı yarıda kaldı!
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Salonda yapılan 3'üncü anonsun ardından salonun boşaltılması kararı alındı.
Basketbol ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko-Galatasaray karşılaşmasında sahaya atılan yabancı maddeler üzerine yapılan 3'üncü anons sonrası Galatasaraylı oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti.
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Türkiye Kupası Dörtlü Finalinde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray, finale yükselecek ekip olmak adına karşı karşıya geldiler.
Derbi karşılaşmasında sahaya atılan yabancı maddeler üzerine yapılan 3'üncü anons sonrası Galatasaraylı oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti.
Salonda yapılan 3'üncü anonsun ardından salonun boşaltılması kararı alındı.
Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı Fenerbahçeli taraftarların salondan çıkartılmasının ardından devam edecek
Ayrıntılar birazdan...