22 Ocak 2025, Çarşamba
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Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.01.2025 16:36
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Süper Lig’de 21. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 21. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Haftanın en kritik mücadelelerinden olan Galatasaray - Konyaspor maçında Halil Umut Meler'in düdük çalacağı açıklanırken; Fenerbahçe - Göztepe maçını ise Atilla Karaoğlan yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

24 Ocak Cuma:
20.00 Reeder Samsunspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

25 Ocak Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor: Burak Pakkan
16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Emre Kargın
19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

26 Ocak Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: Çağdaş Altay
16.00 Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor: Ozan Ergün
16.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Atilla Karaoğlan

27 Ocak Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Muhammet Ali Metoğlu

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Süper Lig’de 21. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig’de 21. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig’de 21. haftanın hakemleri açıklandı
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