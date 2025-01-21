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Manchester City Vitor Reis'i transfer etti!

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.01.2025 14:56
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Manchester City Vitor Reis’i transfer etti!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Palmeiras'tan 19 yaşındaki Brezilyalı stoper Vitor Reis'i transfer ettiğini duyurdu. Reis, Palmeiras formasıyla bu sezon 38 maçta görev yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Manchester City, Palmeiras'tan Vitor Reis'i transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor. Brezilya'nın 19 yaşındaki genç yıldızı, 2029 yazına kadar City'de kalacak olan 4,5 yıllık sözleşmeyle transfer oldu." denildi.

Reis, Palmeiras formasıyla bu sezon 38 maçta görev yaptı.

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