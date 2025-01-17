17 Ocak 2025, Cuma
Haberler Spor Haberleri Süper Lig'de yabancı VAR hakemi resmen başlıyor

Süper Lig'de yabancı VAR hakemi resmen başlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.01.2025 12:13
ABONE OL
Süper Lig’de yabancı VAR hakemi resmen başlıyor

Süper Lig’in 20’nci haftası bugün oynanacak Hatayspor - Galatasaray mücadelesiyle başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de bu hafta itibariyle yabancı VAR'ın görev yapacağını açıklamıştı. Süper Lig'de Hatayspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği 20'nci haftanın açılış karşılaşmasında VAR'da Belçika Futbol Federasyonu'ndan Jan Boterberg olacak. Kerem Ersoy ise AVAR'da olarak görev yapacak.

Mersin Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Cihan Aydın düdük çalacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig’de yabancı VAR hakemi resmen başlıyor Süper Lig’de yabancı VAR hakemi resmen başlıyor Süper Lig’de yabancı VAR hakemi resmen başlıyor
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör