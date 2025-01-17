17 Ocak 2025, Cuma
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Milli futbolcu Enes Ünal ön çapraz bağ operasyonu geçirdi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.01.2025 15:43
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Milli futbolcu Enes Ünal ön çapraz bağ operasyonu geçirdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, ön çapraz bağındaki yırtık nedeniyle ameliyat edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takım futbolcumuz Enes Ünal, geçtiğimiz hafta sağ diz ön çapraz bağında yaşadığı sakatlık nedeniyle İngiltere'de bir operasyon geçirdi. Başarılı bir tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından milli futbolcumuzun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

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