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Beşiktaş'ın yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.01.2025 11:19 Güncelleme: 17.01.2025 11:58
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Beşiktaş’ın yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer oldu

Beşiktaş Kulübü, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Kulübü, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş’ın yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer oldu

"Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Beşiktaş'ın anlamaya vardığı Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'i taşıyan uçak, bugün 14.00 - 15.00 saatleri arasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.

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Beşiktaş’ın yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer oldu Beşiktaş’ın yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer oldu Beşiktaş’ın yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer oldu
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