Süper Lig’de 20. hafta hakemleri açıklandı! TFF duyurdu

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta oynanacak müsabakaların hakemleri belli oldu.



Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın, 18 Ocak Cumartesi, 19 Ocak Pazar ve 20 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla maçlarda görev alacak hakemler duyuruldu. Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile ilk kez bu haftaki hakem atamaları belirlendi.



Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:



Yarın



20.00 Atakaş Hatayspor - Galatasaray: Cihan Aydın



18 Ocak Cumartesi



13.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır



16.00 Gaziantep FK - Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu



19.00 Beşiktaş - Samsunspor: Kadir Sağlam



19 Ocak Pazar



13.30 Göztepe - Antalyaspor: Çağdaş Altay



16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan



19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: Yasin Kol



19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler



20 Ocak Pazartesi



20.00 Trabzonspor - Sivasspor: Zorbay Küçük

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