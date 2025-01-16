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Süper Lig'de 20. hafta hakemleri açıklandı! TFF duyurdu

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.01.2025 14:43 Güncelleme: 16.01.2025 15:03
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Süper Lig’de 20. hafta hakemleri açıklandı! TFF duyurdu

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi yarın akşam oynanacak Hatayspor-Galatasaray maçıyla başlayacak. Ligde oynanacak 9 maçın hakemleri de açıklandı. Buna göre yarın akşam Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanacak haftanın açılış maçını Cihan Aydın yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta oynanacak müsabakaların hakemleri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın, 18 Ocak Cumartesi, 19 Ocak Pazar ve 20 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla maçlarda görev alacak hakemler duyuruldu. Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile ilk kez bu haftaki hakem atamaları belirlendi.

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Atakaş Hatayspor - Galatasaray: Cihan Aydın

18 Ocak Cumartesi

13.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

16.00 Gaziantep FK - Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Beşiktaş - Samsunspor: Kadir Sağlam

19 Ocak Pazar

13.30 Göztepe - Antalyaspor: Çağdaş Altay

16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

20 Ocak Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Sivasspor: Zorbay Küçük

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Süper Lig’de 20. hafta hakemleri açıklandı! TFF duyurdu Süper Lig’de 20. hafta hakemleri açıklandı! TFF duyurdu Süper Lig’de 20. hafta hakemleri açıklandı! TFF duyurdu
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