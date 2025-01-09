CANLI | Gaziantep FK - İstanbulspor

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Gaziantep FK ve İstanbulspor, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamaları maçları başladı. B Grubu'nda mücadele eden Gaziantep FK ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor.

İŞTE 11'LER

Gaziantep FK: Burak, Daubin, Furkan, Lungoyi, Mandouki, Mirza, Sorescu, Kenan, Ogün, Ömürtan, Viana

İstanbulspor: Mücahit, Yunus, Ologo, Fatih, Duhan, Muammer, Kerem, Dijlan, Sambissa, Kenio, Yusuf Ali