CANLI | Gaziantep FK - İstanbulspor

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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Gaziantep FK ve İstanbulspor, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Heyecan dolu karşılaşmayı ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Gaziantep FK ve İstanbulspor, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamaları maçları başladı. B Grubu'nda mücadele eden Gaziantep FK ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor.
İŞTE 11'LER
Gaziantep FK: Burak, Daubin, Furkan, Lungoyi, Mandouki, Mirza, Sorescu, Kenan, Ogün, Ömürtan, Viana
İstanbulspor: Mücahit, Yunus, Ologo, Fatih, Duhan, Muammer, Kerem, Dijlan, Sambissa, Kenio, Yusuf Ali