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CANLI | Gaziantep FK - İstanbulspor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.01.2025 18:02 Güncelleme: 09.01.2025 18:04
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CANLI | Gaziantep FK - İstanbulspor

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Gaziantep FK ve İstanbulspor, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Heyecan dolu karşılaşmayı ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Gaziantep FK ve İstanbulspor, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

ASpor CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamaları maçları başladı. B Grubu'nda mücadele eden Gaziantep FK ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor.

İŞTE 11'LER

Gaziantep FK: Burak, Daubin, Furkan, Lungoyi, Mandouki, Mirza, Sorescu, Kenan, Ogün, Ömürtan, Viana

İstanbulspor: Mücahit, Yunus, Ologo, Fatih, Duhan, Muammer, Kerem, Dijlan, Sambissa, Kenio, Yusuf Ali

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CANLI | Gaziantep FK - İstanbulspor CANLI | Gaziantep FK - İstanbulspor CANLI | Gaziantep FK - İstanbulspor
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