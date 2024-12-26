Fatih Terim sahalara geri dönüyor! İşte yeni takımı

Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile anlaştı

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Yunanistan takımı Panathinaikos'un ardından takım çalıştırmayan Fatih Terim, teknik direktörlüğe geri dönüyor.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab, teknik direktörlük görevi için Terim ile prensip anlaşmasına vardı.