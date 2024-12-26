Fatih Terim sahalara geri dönüyor! İşte yeni takımı
Teknik direktör Fatih Terim yeşil sahalara sürpriz bir anlaşma ile dönüyor. Başarılı teknik adamın yeni takımı tüm futbolseverleri şaşırttı. İşte detaylar...
Türk futbolunda birçok başarının altına adını altın harflerle yazdıran Fatih Terim için flaş gelişmeler yaşanıyor.
SAHALARA GERİ DÖNÜŞ
Yunanistan takımı Panathinaikos'un ardından takım çalıştırmayan Fatih Terim, teknik direktörlüğe geri dönüyor.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab, teknik direktörlük görevi için Terim ile prensip anlaşmasına vardı.
EKİBİ BELLİ OLDU
Terim'in Al Shabab kulübündeki yardımcılarının ise Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu olacağı öğrenildi.
Fatih Terim kariyerinde Ankaragücü, Galatasaray, Fiorentina, Milan ve A Milli Takımı'nı çalıştırdı.
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