26 Aralık 2024, Perşembe
Haberler Spor Haberleri Fatih Terim sahalara geri dönüyor! İşte yeni takımı

Fatih Terim sahalara geri dönüyor! İşte yeni takımı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.12.2024 10:06
ABONE OL
Fatih Terim sahalara geri dönüyor! İşte yeni takımı

Teknik direktör Fatih Terim yeşil sahalara sürpriz bir anlaşma ile dönüyor. Başarılı teknik adamın yeni takımı tüm futbolseverleri şaşırttı. İşte detaylar...

Türk futbolunda birçok başarının altına adını altın harflerle yazdıran Fatih Terim için flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile anlaştıFatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile anlaştı

SAHALARA GERİ DÖNÜŞ

Yunanistan takımı Panathinaikos'un ardından takım çalıştırmayan Fatih Terim, teknik direktörlüğe geri dönüyor.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab, teknik direktörlük görevi için Terim ile prensip anlaşmasına vardı.

Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile anlaştıFatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile anlaştı

EKİBİ BELLİ OLDU

Terim'in Al Shabab kulübündeki yardımcılarının ise Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu olacağı öğrenildi.

Fatih Terim kariyerinde Ankaragücü, Galatasaray, Fiorentina, Milan ve A Milli Takımı'nı çalıştırdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör