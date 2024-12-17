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CANLI | Konyaspor-Karacabey Belediyespor (ZTK'da 5. tur heyecanı)

Giriş: 17.12.2024 15:34 Güncelleme: 17.12.2024 15:38
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CANLI | Konyaspor-Karacabey Belediyespor ZTK’da 5. tur heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Konyaspor, Karacabey Belediyespor'u konuk ediyor. Konyaspor - Karacabey Belediyespor maçını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz. İşte detaylar...

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 5. tur maçında Trendyol Süper Lig ekibi Konyaspor ile TFF 2. Lig ekibi Karacabey Belediye Spor karşı karşıya geliyor.

A SPOR'DAN YAYINLANIYOR

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan ve saat 15.30'da başlayan karşılaşma, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

KONYASPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR İLK 11'LER

Konyaspor: Deniz, Oğulcan, Adem, Uğurcan, Yasir, Ufuk, Boateng, Prip, Tunahan, Melih İbrahimoğlu, Melih Bostan

Karacabey Belediye Spor: Ahmet, Furkan Metin, Furkan Özcan, Fahri, Serhat, Berat, Berke, Furkan Yalçın, Muhammed Enes, Ali, Koray

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