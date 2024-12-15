CANLI İZLE | Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman? FB Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11’ler

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de geride kalan 14 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 32 puan topladı. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, kritik haftada 3 puan kazanarak aradaki farkı kapatmayı hedefliyor. Ancak son haftalarda Beşiktaş'a 1-0 yenilmesi ve Avrupa'da Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybetmesi, takımın moralini olumsuz etkiledi.

Fenerbahçe Başakşehir Maçı

Maç Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Fenerbahçe - Başakşehir mücadelesi, bu akşam saat 19.00'da başlayacak. FB Başakşehir maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Başakşehir Maçı

Kadroda Eksik İsimler Var mı?

Fenerbahçe, Başakşehir maçı öncesinde kadro sıkıntıları yaşıyor. Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı sürerken, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş'ın tedavileri devam ediyor. Ayrıca, Beşiktaş derbisinde sarı kart cezalısı olan Alexander Djiku da bu maçta forma giyemeyecek.

Samet Akaydin Kadroda Yok

Athletic Bilbao maçındaki performansı nedeniyle eleştirilen Samet Akaydin, teknik direktör Jose Mourinho'nun kararıyla dinlendirilecek. Mourinho, oyuncusunu koruma amacıyla bu kritik mücadelede kadroya dahil etmedi.

Fenerbahçe Başakşehir Maçı

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Becao, Çağlar, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, Oğuz Aydın, Maximin, Dzeko.

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leo Duarte, Opoku, Ousseynou Ba, Lucas Lima, Onur Ergün, Kemen, Crespo, Deniz Türüç, Davidson, Piatek.