2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın ev sahipleri açıklandı!

2030 ve 2034'te gerçekleşecek Dünya Kupası'nın ev sahipleri açıklandı.

2030 Dünya Kupası'na Fas, İspanya ve Portekiz ev sahipliği yapacak. 2034 Dünya Kupası ise Suudi Arabistan'da düzenlenecek.

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