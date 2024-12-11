MHK’dan hakemlik sisteminde yeni yapılanma

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) sosyal medya hesaplarının açıldığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ile Merkez Hakem Kurulu arasında yapılan değerlendirmelerin ardından MHK'nin sosyal medya hesaplarının açılmasına karar verildi.

İşte MHK'dan yapılan o açıklama



Türk Futbolunda Yeni Bir Dönemin İlk Adımını Atıyoruz!

Merkez Hakem Kurulu olarak, hakemlik sistemimizi uluslararası standartlara taşıyacak kapsamlı bir yapılanma planladık.

Bu dönüşümün temel taşları:

Profesyonel ve objektif performans değerlendirme sistemi

Kulüplerin kritik ve önceden mutabık kalınan konularda hakem kararlarına ve MHK değerlendirmelerine itiraz hakkı ve bağımsız değerlendiriciler aracılığıyla performans notunun yeniden değerlendirilmesi

İnsan faktöründen arındırılmış, otomatik hakem atama sistemi

Şeffaf ve sürekli iletişim anlayışı

Bu yapılanmanın ilk adımı olarak bugün sosyal medya hesaplarımızı açıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu hesaplarımız üzerinden:

Hakem performans değerlendirmeleri

Haftalık hakem atamaları

Eğitim ve gelişim faaliyetleri

Sistem güncellemeleri ve yürütülen projeler hakkında düzenli bilgilendirmeler yapılacaktır.

Planlanan yapısal değişikliklerin tamamı, belirlenmiş takvim doğrultusunda adım adım hayata geçirilecek ve tüm süreç şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.

Türk futbolunun tüm paydaşlarını, saf adalet ve güvenilir bir hakemlik sistemi için başlattığımız bu yeni dönüşüm sürecine ortak olmaya davet ediyoruz.

MHK sosyal medya hesaplarımız tüm futbol severlere hayırlı olsun.