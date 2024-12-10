Vincenzo Montella’dan Süper Lig yorumu: Oyun çok fazla duruyor

Turkuvaz Medya'da tarafından düzenlenen Spor Zirvesi'ne katılan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Montella'nın açıklamalarında öne çıkanlar:

"TÜRKİYE'DE OYUN ÇOK FAZLA DURUYOR"

"Ligimizin kalitesiyle ilgili tartışmalar yapılıyor. Ligimizin kalitesi nedir, eksiklerimiz nelerdir?"

"Ben birçok ligi seyrediyorum. Futbol aşağı yukarı aynı. İngiliz liglerinde daha dolu futbol olabiliyor. İtalya ve diğer ligler, ortalama ligler, her ne kadar Avrupa'da bazı başarılar elde etmeye başlasa da... Türk liginden daha iyi ligler olduğunu söyleyemem, aşağı yukarı ortalama düzeydi. Türk liginde dikkat etmemiz gereken şey, çok fazla duraklama oluyor. Futbolcularla alakalı biraz bu, oyuncu kasıtlı olarak yavaşlatma gayretinde oluyorlar. Üç dakika aralıksız oynamakla beş dakika aralıklı oynamak oyunun kalitesini düşürüyor. Belki buna dikkat etmek gerekir."

"HAKEM KARARLARI HER ÜLKEDE TARTIŞILIYOR"

"Hakemlerin bu kadar tartışılmasını nasıl değerlendirirsin?"

"Her yerde böyle. Futbolun bir parçası. Hiçbir ülkede hakemlerden memnun olunmuyor. Hollanda'da iki tane büyük hata oldu. Mert Müldür'e yapılan bir yanlış vardı. Futbolun bir parçası. Hakemler hiçbir zaman herkesi memnun edecek kararlar veremiyorlar."

"SOSYAL MEDYA KONUSUNDA TEMKİNLİ OLMAMIZ GEREK"

"Sosyal medyadan şikayetçi misiniz?"

"Ben kullanmıyorum. İyi bir yönetim olması gerektiğini düşünüyorum. Değeri kadar değer vermek gerekiyor. Değerinden fazla değer vermemek gerekiyor. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama sosyal medyadaki asparagasları, gazeteciler kullanabiliyor ve istismar oluyor. Sosyal medya konusunda temkinli gitmek gerekiyor."