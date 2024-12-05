Gaziantep FK-Batman Petrolspor
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında Gaziantep FK-Batman Petrolspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz...
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Gaziantep FK ile Batman Petrolspor karşı karşıya geliyor.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor.
İŞTE İLK 11'LER
Gaziantep FK: Burak Bozan, Ömürcan, Mandouki, Ertuğrul, Emre, Daubin, Furkan, Mirza, İlker, Halil, Eren
Batman Petrolspor: Yusuf, Evren, Ahmet, Semih, Sinan, Arda, Hüseyin, Mustafa, Tunahan, Bünyamin, Ege