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Gaziantep FK-Batman Petrolspor

Giriş: 05.12.2024 20:29 Güncelleme: 05.12.2024 20:33
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Gaziantep FK-Batman Petrolspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında Gaziantep FK-Batman Petrolspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Gaziantep FK ile Batman Petrolspor karşı karşıya geliyor.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor.

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İŞTE İLK 11'LER

Gaziantep FK: Burak Bozan, Ömürcan, Mandouki, Ertuğrul, Emre, Daubin, Furkan, Mirza, İlker, Halil, Eren

Batman Petrolspor: Yusuf, Evren, Ahmet, Semih, Sinan, Arda, Hüseyin, Mustafa, Tunahan, Bünyamin, Ege

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