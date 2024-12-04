CANLI | Karşıyaka - MKE Ankaragücü
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Karşıyaka ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi ahaber.com.tr ve A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Karşıyaka ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Süleyman Bahadır görev alıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Karşıyaka: Hasan, Abdulkadir, İsmail, Erdal, Yasin, Ayhün, Bedirhan, Çağatay, Mert Yusuf, Gökhan, Bedran
Ankaragücü: Bahadır, Schulz, Alper, Diogo, Hayrullah, Cem, Ali Kaan, Mesut, Renaldo, Sıraç, Varga