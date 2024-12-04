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CANLI | Karşıyaka - MKE Ankaragücü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2024 15:50
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CANLI | Karşıyaka - MKE Ankaragücü

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Karşıyaka ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi ahaber.com.tr ve A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Karşıyaka ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor.

ASpor CANLI YAYIN

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Süleyman Bahadır görev alıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Karşıyaka: Hasan, Abdulkadir, İsmail, Erdal, Yasin, Ayhün, Bedirhan, Çağatay, Mert Yusuf, Gökhan, Bedran

Ankaragücü: Bahadır, Schulz, Alper, Diogo, Hayrullah, Cem, Ali Kaan, Mesut, Renaldo, Sıraç, Varga

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