CANLI | Corendon Alanyaspor-Fethiyespor (ZTK maçı canlı izle)
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Corendon Alanyaspor, Fethiyespor'u evinde konuk ediyor. Corendon Alanyaspor - Fethiyespor karşılaşmasını haberimizden anlık olarak canlı izleyebilirsiniz...
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Corendon Alanyaspor evinde Fethiyespor'u ağırlıyor. Corendon Alanyaspor - Fethiyespor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
İLK 11'LER
Corendon Alanyaspor: Mert F, Lima, Serdar D, Lopes, Hwang, Janvier, Fatih, Buluthan, Balkovec, Christian, Yusuf
Fethiyespor: Arda, Umut, Şahan, Ömer Mert, Ahmet, Özcan, Nurettin, Çağan Kayra, Berat, Aziz, Emre