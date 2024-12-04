04 Aralık 2024, Çarşamba
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CANLI | Corendon Alanyaspor-Fethiyespor (ZTK maçı canlı izle)

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2024 13:06 Güncelleme: 04.12.2024 13:09
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CANLI | Corendon Alanyaspor-Fethiyespor ZTK maçı canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Corendon Alanyaspor, Fethiyespor'u evinde konuk ediyor. Corendon Alanyaspor - Fethiyespor karşılaşmasını haberimizden anlık olarak canlı izleyebilirsiniz...

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Corendon Alanyaspor evinde Fethiyespor'u ağırlıyor. Corendon Alanyaspor - Fethiyespor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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İLK 11'LER

Corendon Alanyaspor: Mert F, Lima, Serdar D, Lopes, Hwang, Janvier, Fatih, Buluthan, Balkovec, Christian, Yusuf

Fethiyespor: Arda, Umut, Şahan, Ömer Mert, Ahmet, Özcan, Nurettin, Çağan Kayra, Berat, Aziz, Emre

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