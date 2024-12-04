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Alanyaspor'dan farklı tarife! Alanyaspor 4-1 Fethiyespor (MAÇ SONUCU)

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2024 13:06 Güncelleme: 04.12.2024 15:16
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Alanyaspor’dan farklı tarife! Alanyaspor 4-1 Fethiyespor MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Corendon Alanyaspor konuk ettiği Fethiyespor'u 4-1 mağlup ederek üst tura yükseldi. Akdeniz temsilcisinin gollerini Nicolas Janvier, Jure Balkovec, Rony Lopes ve Arda Usluoğlu attı.

Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında Alanyaspor sahasında oynadığı maçta 2'nci Lig 1'inci Grup'ta mücadele veren Fethiyespor'u 4-1 yenerek 5'inci Tur'a yükseldi.

ALANYA'DA GOL YAĞMURU

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında sahasında Fethiyespor ile karşılaştı. Turuncu yeşilliler, iyi başladığı ilk yarıda 11'inci dakikada Janvier'in gölüyle 1-0 öne geçti. Alanyaspor'un ikinci golünü 16'ncı dakikada Balkovec kaydederken, 28'inci dakikada ise Rony Lopes attığı golle farkı 3'e çıkarttı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

Mücadelenin ikinci yarısında rakip sahada daha etkili olan ev sahibi ekip, 81'inci dakikada genç oyuncusu Arda Usluoğlu'nun gölüyle farkı 4'e çıkarttı. Fethiyespor'da 84'üncü dakikada Mehmet Türkmen, attığı golle skoru belirledi: 4-1. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Alanyaspor sahadan 4-1 üstünlükle ayrıldı ve kupada adını 5'inci Tur'a yazdı.

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