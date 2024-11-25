12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası biletini kaptı! Macaristan’ı mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında deplasmanda Macaristan'ı 81-76 yenerek finallere katılma hakkı kazandı.

EUROBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda Macaristan ile deplasmanda kozlarını paylaşan "12 Dev Adam" heyecan dolu karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Milli Takımımız Güney kıbrıs, Finlandiya, Polonya ve Letonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na bileti garantiledi.

2025 Avrupa Basketboş Şampiyonası'na 4 ülke ev sahipliği yapacak. 27 Ağustos - 14 Eylül tarihlerindeki organizasyonda maçlar Güney Kıbrıs, Finlandiya, Polonya ve Letonya'daki salonlarda oynanacak. Kuralar ise mart ayında çekilecek: