İngiliz devi milli yıldızın peşinde! 80 milyon euroluk teklif hazırlığı

A Milli Futbol Takımı ve Portekiz devi Benfica'da adından söz ettiren Orkun Kökçü, performansıyla dikkat çekiyor.

23 yaşındaki milli yıldız İngiliz ekibi Liverpool devreye girdi.

Fotoğraf: AA

80 MİLYON EUROLUK BONVERVİS TEKLİFİ

Liverpool Echo'nun haberine göre İngiliz devi, Orkun için Benfica'ya 80 milyon euroluk bir bonservis teklifi yapacak.

ESKİ HOCASI İLE YENİDEN BULUŞABİLİR

Feyenoord döneminde Arne Slot ile çalışan Orkun, eski hocası ile Liverpool'da yeniden buluşabilir.

TRT Spor'a konuşan Orkun, "Arne Slot bir baba gibidir. Beni olduğum kişi yaptı. O dünyanın en iyi teknik direktörüdür. Arne Slot görevi devraldığında, ilk sezonunda büyük bir atılım yaptım. O yıl Konferans Ligi finaline ulaştık, ancak ne yazık ki kaybettik. Yine de o sezonki performansımın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Aslında yazın transfer olmak istiyordum; İngiltere'nin ilk altısında yer alan büyük kulüplerden bazıları benimle ilgileniyordu. Transfer konusunda ciddi görüşmelerimiz oldu ama son dakikada olmadı. Sonraki sezon Arne Slot beni takımın kaptanı yaptı ve bu sorumluluk performansımı daha da artırdı." demişti.