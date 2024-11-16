Türkiye-Galler mücadelesinde gol sesi çıkmadı!

AMilli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Galler'i konuk etti. Bugün RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadele, saat 20.00'de başladı.







Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera düdük çaldı. Munuera'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ve Guadalupe Porras Ayuso yaptı. Mücadelenin 4. hakemi ise Alejandro Muniz Ruiz olacak. Mücadelede TV 8 ve EXXEN platformundan naklen yayınlandı.

MÜCADELE 0-0 BERABERE KALDI

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler ile 0-0 berabere kaldı. Milli takımda Kerem Aktürkoğlu 89. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. A Milli Futbol Takımımız, Salı günü Karadağ karşısında grubunu lider bitirmek için mücadele edecek

ABDÜLKERİM BARDAKCI KARADAĞ MAÇINDA YOK

Galler ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü.

Abdülkerim, 62. dakikada hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü.

Milli futbolcu, bu kartı sonrası cezalı duruma düştü ve Karadağ maçında forma giyemeyecek.

MÜCADELEDEN DAKİKALAR

6. dakikada Yunus'un sağ kanattan içeri doğru pasında topla buluşan Arda'nın ceza sahasının hemen dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Darlow'da kaldı.

14. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası içinde önünde bulan Kerem'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

33. dakikada Kerem'in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Yunus'un vuruşunda kaleci Darlow topu uzaklaştırdı.

41. dakikada sağ kanattan yapılan ortada topu alan James topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

45. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Wilson'ın sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

(İkinci yarı az sonra...)