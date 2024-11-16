Menemen FK Somaspor’u misafir edecek

Menemen İlçe Stadı'nda Melih Kurt'un düdük çalacağı karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Bu sezon şampiyonluk hedefleyen Menemen FK, oynadığı 11 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak zirve yarışına ağırlığını koydu. Somaspor ise geride kalan 11 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde edip 10 puan toplayabildi.