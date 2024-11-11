Sakaryaspor’un yarım asırlık serisi son buldu! Kocaelispor kazandı

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kaybeden yeşil-siyahlı ekibin yarım asra yakın süredir evinde mağlubiyet almama serisi de sona erdi.



Sakarya temsilcisi, Körfez ekibine en son 1982 yılında oynanan müsabakada 1-0 yenilmişti. Sahasındaki 19 müsabakanın 11'ini kazanan yeşil-siyahlılar, 6 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı.

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