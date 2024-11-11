Kocaelispor’dan Sakaryaspor derbisine yönelik açıklama

Kocaelispor Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında dün deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 yendikleri maçta yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yaptı.

Kulübün yazılı açıklamasında, maçın ardından soyunma odası koridorlarında kafilelerine yönelik saldırı yapıldığı ileri sürülerek, müsabaka sırasında da sahaya çok sayıda yabancı madde atıldığı belirtildi.

Sahaya yabancı maddelerin alınmasına müsaade eden, soyunma odası koridorlarında gerekli tedbirleri almayan, yükümlülüklerini yerine getirmeyen tüm yetkili makamların kınandığı açıklamada, Kocaelisporlu futbolcuların galibiyete rağmen ortamı germemek adına sevinç gösterisi yapmadan soyunma odasına yöneldiği aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ne yazık ki müsabaka sonunda soyunma odası koridorlarında olmaması gereken akreditesiz kişiler organize şekilde futbolcularımız ve teknik heyetimiz başta olmak üzere kafilemiz mensuplarına acımasızca ve alçakça fiziki saldırılarda bulunmuştur. Bununla yetinmeyen, kendilerine insan demeyi kendimize zül addettiğimiz birkaç kendini bilmez, müsabaka sonunda kulüp yönetim kurulu ve misafirlerimize de protokol tribünü önünde fiziki ve sözlü tacizlerde bulunmuştur. Maalesef fiziki saldırıyı başlatan kişilerin çoğu rakip takım yönetim kurulu üyeleri ve görevlileridir. Kafilemize fiziki saldırıda bulunan tüm alçaklar kulüp yetkililerimiz tarafından ivedilikle tespit edilmiş, akabinde bu kişiler Türkiye Futbol Federasyonu adına stadyumda görevli olan temsilci heyetine kimlik tespitlerinin yapılması adına havale edilmiştir. Gereğinin Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından yapılacağına dair en ufak tereddüdümüz yoktur."

Futbolcular Ahmet Sağat, Ahmet Oğuz, Gökhan Değirmenci, Mesut Can Tunalı ile teknik heyetten Burak Akalp ve kulüp doktoru Gürbey Kahveci'nin saldırıya maruz kaldığı ve sağlık kontrolleri ile müdahalelerinin müsabaka bitiminde yapıldığı belirtilen açıklamada, "Kulübümüz bulunduğu her platformda kendine yakışanı yaptığı gibi, bundan sonra da aynı çizgiyle yoluna emin adımlarla devam edecektir." denildi.